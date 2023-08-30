«Возраст обид и протеста»: психолог объяснила поведение сбежавшей Алины Горбачевой

Кроме того, Корендясева, как спортсменка в прошлом, добавила: профессиональный спорт не любит ранимость. По ее словам, все атлеты существуют в агрессивной среде, в которой нужно преодолевать не только соперников, но и самого себя.

Учитывая, что сейчас Алина находится в переходном возрасте, эксперт пришла к следующему выводу.