«Возраст обид и протеста»: психолог объяснила поведение сбежавшей Алины Горбачевой
Психолог Корендясева объяснила поведение сбежавшей фигуристки Алины Горбачевой .
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В Сети обсуждают исчезновение фигуристки Алины Горбачевой. К ее поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов, МЧС, а также волонтеры. Пока спортсменку искали, выдвигались различные версии, в том числе и о ее убийстве. 16-летнюю девочку удалось обнаружить в тот же день: она оказалась цела, и ее жизни ничего не угрожало. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог и бывшая спортсменка Екатерина Корендясева прокомментировала ситуацию с Горбачевой.
Является ли психика 16 летней девочки окрепшей?
«16 лет — переходный возраст, этап, когда твое тело меняется и ты понимаешь, что больше не маленький ребенок, но еще и не взрослый. Управлять эмоциональными порывами на этом этапе довольно сложно. Пубертатный период особенен тем, что ты пытаешься занять свое место в иерархии сверстников», — высказалась эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
Кроме того, Корендясева, как спортсменка в прошлом, добавила: профессиональный спорт не любит ранимость. По ее словам, все атлеты существуют в агрессивной среде, в которой нужно преодолевать не только соперников, но и самого себя.
Учитывая, что сейчас Алина находится в переходном возрасте, эксперт пришла к следующему выводу.
«Можно ли считать психику 16 летней девочки окрепшей? Учитывая, что это один из самых непростых этапов в жизни человека, я так не думаю. Это возраст обид, протеста, глупостей, импульсивных поступков», — поделилась мнением Екатерина.
Екатерина Корендясева
Психолог
Побег Алины — накопленная усталость или обида на тренера?
По данным СМИ, фигуристка сбежала после конфликта с тренером, с которой у нее особые отношения. В одном интервью Горбачева призналась, что живет в Москве вместе с наставницей Софьей Федченко. Вот почему их общение давно переросло спортивную субординацию.
«Она очень поддерживает меня во всем. Она мне уже как мама», — рассказывала спортсменка изданию РИА Новости.
Почему тогда Алина решила сбежать от тренера?
«Побег девочки — накопленная усталость или обида на тренера? Возможно и то, и другое. Ответить точно сможет только сама девушка. Представьте психику спортсмена: с одной стороны есть давление и стресс, с другой стороны — удовольствие и чувство собственного превосходства. Если пружину долго сжимать и не давать разрядку, то рано или поздно она выстрелит. Думаю, с Алиной именно это и произошло», — высказалась психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
Может ли спортивный наставник заменить маму/ семью?
Безусловно, тренер — очень важная фигура в жизни спортсмена. Атлет разделяет с ним свою карьеру, амбиции, желания, цели, победы и падения. Однако, по словам эксперта, ни один тренер не способен заменить семью: роли родителя и спортивного наставника отличаются. Семья — это зона безопасности, место, где тебя принимают любым: с амбициями или без, с медалями и без них.
«Я читала, что девочка знала о поисках, но не спешила возвращаться. Думаю, так Алина пыталась обратить внимание и семьи, и тренера на то, что она морально не справляется. Сказать об этом напрямую профессиональному спортсмену довольно сложно. В таком не каждый готов признаться в обычной жизни, про спорт вообще молчу», — сообщила специалист.
Екатерина Корендясева
Психолог
Могла ли наставник Алины предвидеть ситуацию или предотвратить побег?
«Могла ли наставник Алины предвидеть ситуацию или предотвратить побег? Не знаю. Отмечу лишь то, что повышенный контроль — это не гарант отсутствия непредвиденных событий. Тренеру стоило внимательней отнестись к эмоциональному состоянию девушки, хотя мы не знаем, что на самом деле произошло между ними», — высказалась эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
Психолог Екатерина Корендясева выражает поддержку 16-летней Алине Горбачевой. По мнению специалиста, фигуристке необходимо открыто говорить о своих чувствах и потребности во внимании.
«Обращай внимание на фазы отдыха в тренировочных сезонах, потому что отдых и расслабление — это вторая нога результата. Первая нога — это действия. Основное, что хочется донести, — ты не обязана со всем справляться одна», — резюмировала психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог