Элитное ДТП в Москве: роскошный автомобиль Екатерины Андреевой попал в очередную аварию

В Москве произошло ДТП с участием машины телеведущей Екатерины Андреевой. Сейчас элитный автомобиль «Бентли Континенталь» ей не принадлежит, страхователем значится общественный деятель Ярослав Терновский.

Авария произошла 6 июля днем. Машины «БМВ» и «Бентли Континенталь» столкнулись на пересечении улицы Большой Татарской и Вишняковского переулка.

Водитель «Бентли» совершал поворот и не был виноват в аварии. Пострадавших в результате ДТП нет.

Как пишет сайт mk.ru, ранее машина попадала в аналогичные ситуации. Авария случилась в 2018 году. Подробности о предыдущем ДТП неизвестны.

Ранее мы писали, что актриса «Ленкома» Алена Митрошина попала в ДТП на самокате. В знаменитость врезался самокатчик – из-за столкновения Митрошину отбросило. Виновник ДТП отправился в аптечный пункт, чтобы купить средства для оказания первой помощи. Актрису госпитализировали, у нее были тяжелые травмы головы. В больнице диагностировали переломы челюсти, ее положили в реанимацию.