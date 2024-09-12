Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО

В зоне СВО погиб артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения на своей страничке «ВКонтакте».

Артист начал работать в театре более 12 лет назад. За это время он появился во многих спектаклях: «Дамское счастье», «Винил», «Заколдованный город», «Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино», «Юнона и Авось» и многих других.

«Для нас, для всей театральной семьи, было огромной честью знать Андрея, видеть, как он обрел призвание на сцене, и быть частью его жизни», — говорится в некрологе.

Коллеги Иванова выразили соболезнования его родным и близким.

Прощание с артистом состоится 12 сентября. Похороны пройдут в 11.00 на Бадалыкском кладбище.

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