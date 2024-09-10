Скончался известный российский пианист Виктор Лядов

Ушел из жизни известный российский пианист, педагог Виктор Лядов. Соответствующая информация появилась на сайте Московской консерватории.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 8 сентября 2024 года преподавателя кафедры специального фортепиано Виктора Ивановича Лядова», - сказано в сообщении.

Музыкант скончался 8 сентября в возрасте 58 лет. Причина смерти пианиста не раскрывается. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Виктор Лядов завоевал свои первые награды еще в студенческие годы. В 1995 году он, например, сумел получить премию на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

Пианист выступал в США, Европе, Азии, Южной Америке.

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