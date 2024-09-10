В Москве на 58-м году жизни скончался актер из «Интернов» Александр Голубев. Об этом сообщает StarHit.

Актер Александр Голубев умер в возрасте 57 лет. Его смерть подтвердили журналисты, дружившие с артистом.

«Сегодня умер наш друг, заслуженный артист России, артист театра Оперетты, звезда мюзиклов Александр Голубев. Приносим соболезнования близким», — сказано в некрологе.

Причины смерти актера не раскрываются.

Широкую известность Александр Голубев получил благодаря мюзиклу «Нотр-Дам де Пари», а также съемкам в клипе «Белль», где он сыграл роль священника Фролло.

Голубев также снимался в сериалах и кино — на его счету роли в «Интернах», «Счастливы вместе», «Домашнем аресте», «Дне выборов» и «Горько!».

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