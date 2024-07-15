У одной начались схватки: пять рожениц застряли в лифте роддома в Москве

В московском роддоме пять рожениц застряли в лифте. Все женщины были на девятом месяце беременности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в семь утра россиянок направили на третий этаж больницы для родов. Они все зашли в лифт в сопровождении медсестры. Однако вместо нужного отделения они приехали на минус первый этаж и застряли.

Пока женщин пытались вызволить, одна из них начала рожать. Как рассказали очевидицы, ситуация была очень напряженная, какое-то время они даже находились в лифте без света и боялись появления малышей в таких условиях. Спасти пациенток и сотрудницу роддома удалось благодаря тому, что у одной из россиянок начала ловить связь. Она связалась с мужем и объяснила ситуацию.

В итоге мужчина вызвал спасателей, и они открыли сломавшийся лифт. Всех женщин повезли рожать. Сейчас с ними все в порядке.

Ранее в Москве лифт на большой скорости врезался в опоры последнего этажа.