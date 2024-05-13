Армянская журналистка потеряла сознание на протестах в Ереване

Армянская журналистка телеканала 24News Мэри Манукян потеряла сознание во время протестов в Ереване. Об этом пишет агентство «Sputnik.Армения».

«Журналистка 24News Мэри Манукян, работающая на месте акций неповиновения в Ереване, потеряла сознание», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ЧП произошло, когда представители правоохранительных органов задержали протестующих в толпе.

В настоящий момент полиция начала служебное расследование.

Напомним, 9 мая на площади Республики в Ереване прошел многотысячный митинг. Участники протестов призывают остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, а также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сегодня,13 мая, появилась информация о возведении в Ереване первых баррикад в рамках протестов жителей Армении. Правоохранители задерживают митингующих.

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