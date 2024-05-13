«Это уже переходит все берега»: Пашу Техника избили и оставили без куртки за 500 тысяч рублей

Неизвестные избили российского рэпера Пашу Техника. У знаменитости украли дорогостоящую вещь — куртку за 500 тысяч рублей.

О нападении стало известно от бывшей супруги артиста Евы Карицкой, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости. Она написала, что Пашу избили неизвестные.

В результате случившегося он лишился куртки за 500 тысяч рублей. Кроме того, у популярного исполнителя украли телефон. По словам Евы, она вместе с экс-супругом намерена обратиться в полицию.

«Трогать его и еще воровать — это уже переходит все берега. Куртка редкая, будет сложно продать… Ну и будем обращаться в полицию, по камерам, конечно, отследим», — написала Карицкая.

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