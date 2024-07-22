В подмосковной Истре арендатор выгнал вдову участника СВО из собственного магазина. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале СК РФ.

Предварительно, арендатор отнял ключи от магазина у продавца и не пустил в помещение владелицу – вдову участника СВО. Позднее мужчина, который захватил помещение, забрал деньги из кассы и продолжил торговлю.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, самоуправство». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Ранее мы писали, что в Амурской области пропавшую без вести 76-летнюю пенсионерку обнаружили в поликлинике.

Также сообщалось, что в Феодосии мать связала руки несовершеннолетнему сыну и привела его на пляж.