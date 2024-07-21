Явно привык к таким манипуляциям: мать «конвоировала» сына со связанными руками на пляж

Необычный инцидент произошел на одном из пляжей Феодосии. Местная жительница привела к морю несовершеннолетнего сына, у которого были связаны руки. Объяснять свои методы воспитания она не стала, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Странная картина привлекла внимание многих посетителей пляжа. Они увидели, как по береговой линии некая женщина ведет ребенка, причем последний передвигался как настоящий узник. У мальчика были связаны сзади руки. Когда мать делала перевязку, то один из очевидцев заметил иссиня-красные пятна на конечностях несовершеннолетнего «пленника». Вероятно, он уже привык к такого рода манипуляциям.

На пляже женщина с мальчиком пробыли полтора часа. У необычной матери пытались поинтересоваться, с чем связаны такие метода воспитания, однако та отказалась комментировать происходящее.

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