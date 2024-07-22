В Амурской области пропавшую без вести 76-летнюю пенсионерку нашли в поликлинике

В Амурской области несколько дней искали без вести пропавшую пожилую жительницу села Игнатьево и нашли запертой в поликлинике.

«Все это время родные, полиция и наш отряд занимались поисками. Мы проверили огромную территорию — 15 километров обочин по аэропортовской трассе, село Игнатьево, все дворы микрорайона», — рассказали представители поисково-спасательного отряда «Амур» порталу Teleport.

При этом собеседник издания не уточнил, при каких обстоятельствах 76-летняя пенсионерка оказалась заперта в медучреждении и не выходила на связь с родственниками.

Позже появилась информация о том, что женщина находилась на территории поликлиники с 6 утра 22 июля. Где она была все остальное время, неизвестно.

Ранее неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку, запихнув ее в багажник. Инцидент произошел в Подмосковье. Пожилая женщина смогла позвонить своей дочери и сообщить, что ее ударили по голове и увезли в неизвестном направлении.