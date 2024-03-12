Аниматор надругался над девочкой в детской комнате в ТЦ

В Санкт-Петербурге администратора детской комнаты обвинили в домогательствах по отношению к четырехлетнему ребенку. Все произошло в торговом центре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина был задержан после обращения в полицию отца девочки. Он сообщил, что в один из праздничных выходных его ребенок остался в детской комнате, где администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

43-летний сотрудник оказался под подозрением. Он был помещен в изолятор, а в отношении него возбудили уголовное дело по 132-й статье («Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка»).

Отмечается, что восемь лет назад его судили по аналогичной статье. Тогда мужчина получил 7,5 лет колонии.

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