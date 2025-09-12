Во Франции анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы унизить коллег. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Жителя Франции подозревают в том, что он намеренно давал пациентам лекарства, вызывающие остановку сердца, чтобы затем их реанимировать. В ходе следствия сочли подозрительными инфаркты у 30 пациентов двух клиник, в которых он работал с 2008 года по 2017. В 12 случаях инфаркты были фатальными.

Среди пострадавших — 4-летний ребенок, у него произошло 2 остановки сердца во время операции на миндалинах.

Коллеги уверены, что мужчина провоцировал инфаркты ради унижения врачей, с которыми у него был конфликт. Сам обвиняемый утверждает, что все случаи — чужие врачебные ошибки.

