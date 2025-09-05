Зацепилась за забор и резко дернула руку: врачи вернули женщине палец, который она потеряла из-за кольца

Москвичка лишилась пальца из-за кольца. Женщина зацепилась украшением за забор и резко дернула руку. На помощь пострадавшей жительнице столицы РФ пришли местные врачи, передает Telegram-канал Московская медицина.

Россиянку с тяжелой травмой направили в Центр микрохирургии кисти больницы им. Ерамишанцева. Пациентке провели сложную операцию по реимплантации.

Столичные хирурги восстановили кость, сухожилия, нервы и сосуды, используя вены из предплечья. Врачи трудились на протяжении 4 часов. Результат порадовал как специалистов, так и пациентку.

После операции москвичку выписали домой. Женщине предстоит реабилитация, после которой она должна начать шевелить поврежденным пальцем.

Ранее сообщалось, что московские врачи удалили пациентке ветку из глаза. Россиянка попала в больницу после прогулки в лесу.