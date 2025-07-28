Врачи играли в музыкальную викторину и не заметили, как пациент умер на операционном столе

В США пациент умер во время операции, пока врачи играли в музыкальную викторину. Об этом сообщает HealthExec.

56-летний пациент приехал в клинику, чтобы удалить катаракту. Во время операции врач включил музыку, и, как позднее выяснилось, все это время он играл с коллегой в музыкальную игру: они отгадывали треки 1970-х и 1980-х годов. В какой-то момент состояние пациента стало ухудшаться, однако из-за викторины врачи не заметили проблем, и мужчина умер. После этого жена умершего обратилась в правоохранительные органы.

Хирург утверждал, что коллега отключил монитор, отслеживающий состояние мужчины. Однако анестезиолог не признал вину.

По информации источника, дело было урегулировано в досудебном порядке.

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