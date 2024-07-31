Американку нашли прикованной цепями в индийских джунглях после ссоры с мужем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В индийских джунглях нашли истощенную женщину, которая была прикована к дереву. На крики о помощи вышел местный пастух, который и вызвал спасателей. Полицейские резаком освободили пленницу.

Женщина рассказала, что около месяца назад поссорилась с мужем, все это время она ничего не ела. Местные власти сообщили, что сейчас жизни освобожденной ничего не угрожает, она находится под присмотром врачей. Впрочем, так как она страдает от целого ряда психологических проблем, давать комментарии о ситуации женщина пока не может.

О том, где находится муж пострадавшей, ничего неизвестно.

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