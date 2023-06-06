Американка случайно закапала в глаза суперклей и чуть не ослепла

Жительница США перепутала суперклей с глазными каплями и попала в больницу. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на Independent.

По словам женщины, она взяла тюбик с клеем, будучи уверенной, что это капли для глаз. Пострадавшая не стала читать этикетку, а когда поняла, какую ошибку совершила, то немедленно обратилась за медицинской помощью. Врачи нанесли ей мазь, которая растворяет клей. Но средство не помогло, поэтому медикам пришлось вручную удалять клей с ресниц женщины.

«Мне так больно», — прокомментировала свое состояние Лид.

Подчеркивается, что глаз жительницы США особо не пострадал и ее зрению ничего не угрожает. Женщина решила рассказать об инциденте в социальных сетях, люди поддержали ее.

«Я бывший офтальмолог. Подобные случаи встречаются намного чаще, чем вы думаете», — написал врач.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мужчина 30 лет прожил с пулей в головном мозге. Как стало известно, 52-летний мужчина обратился за помощью к медикам из-за затрудненного дыхания. Ветеран боевых действий много лет назад получил травму, из-за которой у него случилось смещение носа. Это доставляло ему дискомфорт, однако решиться на хирургическое вмешательство он смог только спустя годы.

Еще один необычный случай произошел в Танзании. Там мужчина получил редкий тройной перелом полового органа во время секса.