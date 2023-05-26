Мужчина из Танзании получил редкий тройной перелом полового органа во время секса

В Танзании мужчина перенес хирургическое вмешательство после бурной ночи со своей девушкой. Он обратился в больницу, услышав громкий хруст во время секса. Оказалось, что у него произошел тройной перелом полового органа, а это крайне редкий случай в медицинской практике.

К врачам 36-летний мужчина пришел, когда его пенис стал уже сильно опухшим. К тому же он без остановки кровоточил. Его отправили на обследование, которое показало, что у него повреждены гениталии в трех местах. Было принято решение дать ему обезболивающие и отправить в другое медицинское учреждение. На тот момент кровь шла уже около пяти часов.

В Христианском медицинском центре Килиманджаро пострадавшего отправили на операцию. Урологи отметили, что его пенис был искривлен и вздут. Но после хирургического вмешательства все вернулось в норму.

Спустя шесть месяцев мужчина полностью восстановился и вернулся к половой жизни. Он подчеркнул, что не испытывает проблем с эрекцией, хотя у четырех из пяти пациентов с переломом пениса наблюдается эректильная дисфункция. К слову, в принципе с 1924 года было зарегистрировано всего 1,6 тысячи подобных случаев.

Ранее уролог рассказал, что грозит мужчине, попавшему в больницу с некрозом пениса. Напомним, что ему стало плохо после 24-часового марафона секса с женой.