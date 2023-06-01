В Удмуртии мужчина 30 лет прожил с пулей в головном мозге

В Удмуртии врачи прооперировали пациента с пулей в голове. Инородное тело находилось в его головном мозге около 30 лет, а узнал он об этом, решив исправить искривление носовой перегородки. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Как стало известно, 52-летний мужчина обратился за помощью к медикам из-за затрудненного дыхания. Ветеран боевых действий много лет назад получил травму, из-за которой у него случилось смещение носа. Это доставляло ему дискомфорт, однако решиться на хирургическое вмешательство он смог только спустя годы.

Перед тем как лечь на операционный стол, россиянин прошел необходимые обследования, а именно СКТ головы и околоносовых пазух. На полученных снимках медики обнаружили что-то в его мозге. Примечательно, что пациент ничего не знал об инородном теле.

На консультации оториноларингологов и нейрохирургов стало ясно, что в голове мужчины 30 лет находилась боевая пуля. Она совершенно не беспокоила его, поэтому было принято решение отказаться от трепанации черепа.

На данный момент пациент чувствует себя нормально. Его уже отправили домой и дали рекомендации воздерживаться от прохождения МРТ-исследований.

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