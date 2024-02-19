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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 февраля 2024, 17:52
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Услышал звуки проезжающей машины и выстрел: мужчина нашел в кукурузном поле застреленную супругу

В Воронежской области женщина собирала кукурузу и была убита выстрелом в голову.
Услышал звуки проезжающей машины и выстрел: мужчина нашел в кукурузном поле застреленную супругу

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины в Воронежской области. Ее труп обнаружил супруг. На теле погибшей было огнестрельное ранение, передает Telegram-канал Baza.

Жительница области была убита 17 февраля. В тот день пара приехала на кукурузное поле около села Тихвинка. Супруги разделились, а через час мужчина услышал выстрел и звуки проезжающей мимо машины. После этого он отправился на поиски жены. В итоге женщина была обнаружена им уже мертвой.

На место преступления прибыли стражи порядка. Они осмотрели тело и зафиксировали на голове огнестрельное ранение. Теперь следователи и прокуратура разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее трупы трех пенсионерок нашли в частном доме в подмосковной деревне Свитино. На телах женщин были огнестрельные ранения.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
кукуруза