Услышал звуки проезжающей машины и выстрел: мужчина нашел в кукурузном поле застреленную супругу

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины в Воронежской области. Ее труп обнаружил супруг. На теле погибшей было огнестрельное ранение, передает Telegram-канал Baza.

Жительница области была убита 17 февраля. В тот день пара приехала на кукурузное поле около села Тихвинка. Супруги разделились, а через час мужчина услышал выстрел и звуки проезжающей мимо машины. После этого он отправился на поиски жены. В итоге женщина была обнаружена им уже мертвой.

На место преступления прибыли стражи порядка. Они осмотрели тело и зафиксировали на голове огнестрельное ранение. Теперь следователи и прокуратура разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее трупы трех пенсионерок нашли в частном доме в подмосковной деревне Свитино. На телах женщин были огнестрельные ранения.