Акула откусила руку и ногу школьнице на пляже

В американском штате Флорида акулы за полтора часа напали на женщину и двух подростков. Об этом сообщает портал Alabama Live LLC.

По информации источника, 8 июня произошли два нападения акул у побережья округа Уолтон. Сначала хищная рыба накинулась на 45-летнюю женщину. Уточняется, что она получила тяжелую травму руки, медики приняли решение об ампутации конечности.

Спустя полтора часа после нападения на американку акула атаковала школьниц Лулу. ЧП произошло на пляже, который находится в 6,5 километра от места первого нападения. У одной из девочек зафиксированы незначительные травмы, в то время как ее подругу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Акула откусила подростку кисть руки и серьезно повредила ногу. В итоге врачам пришлось ампутировать конечность девочки ниже колена.

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