Актеру Борису Токареву потребовалась экстренная помощь врачей

76-летнему заслуженному артисту РСФСР Борису Токареву потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, актеру стало плохо в минувшую субботу, 10 февраля. Токарев пожаловался на острые и резкие боли в желудке. Мужчине вызвали скорую помощь, сотрудники прибыли на место и помогли звезде. Отмечается, что он отказался от госпитализации.

Пока никаких комментариев и официальных заявлений от артиста не было.

Ранее мы писали о том, что юморист Евгений Петросян попал в больницу с травмой. Информация о госпитализации Евгения Вагановича появилась в Telegram-канале Mash. Авторы утверждали, что артист получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

Сам Петросян пока не комментировал публикации в СМИ о своем состоянии, и его близкие также не делали никаких заявлений. Официальная информация о состоянии 78-летнего артиста не подтверждена. Все подробности происшествия уточняются.

Кроме того, стали известны подробности здоровья госпитализированного актера Александра Панкратова-Черного. Озвучен диагноз знаменитости.