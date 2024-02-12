Упал во время прогулки: 78-летнего Евгения Петросяна экстренно доставили в больницу

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян оказался в больнице из-за травмы. У звезды диагностировали перелом предплечья со смещением, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

78-летний народный артист получил травму еще накануне, 11 февраля. По данным СМИ, юморист упал днем во время прогулки в центре Москвы на Лесной улице.

После этого Петросяну вызвали скорую помощь. При осмотре у него зафиксировали перелом. В настоящий момент юморист по-прежнему находится в больнице.

Ранее сообщалось, что актрису «Елок» Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией. Знаменитость почувствовала себя плохо за день до вызова скорой.