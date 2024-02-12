passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 февраля 2024, 09:52
1 мин.

Упал во время прогулки: 78-летнего Евгения Петросяна экстренно доставили в больницу

Mash: юморист Евгений Петросян попал в больницу с переломом предплечья .
Упал во время прогулки: 78-летнего Евгения Петросяна экстренно доставили в больницу

© Starface.ru

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян оказался в больнице из-за травмы. У звезды диагностировали перелом предплечья со смещением, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

78-летний народный артист получил травму еще накануне, 11 февраля. По данным СМИ, юморист упал днем во время прогулки в центре Москвы на Лесной улице.

После этого Петросяну вызвали скорую помощь. При осмотре у него зафиксировали перелом. В настоящий момент юморист по-прежнему находится в больнице.

Ранее сообщалось, что актрису «Елок» Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией. Знаменитость почувствовала себя плохо за день до вызова скорой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Евгений Петросян
госпитализация