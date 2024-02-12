На восстановление уйдут месяцы: раскрыт диагноз госпитализированного Александра Панкратова-Черного

У актера Александра Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты. По информации источника, именно это было причиной его сильных болей в области сердца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

74-летний народный артист РФ был госпитализирован в Москве 5 февраля. Ему стало плохо в машине, из-за чего пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Уже в больнице его отправили на рентген, на котором выявили повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты. А вот критических изменений в легких врачи не увидели.

По предварительным данным, чтобы восстановиться, Александру Васильевичу понадобятся месяцы. Ему необходимы полный покой, а также препараты для укрепления костей и суставов.

Напомним, что ранее сообщалось о переломе пяти ребер у актера. СМИ писали о том, что он упал на улице, но плохо ему стало только спустя некоторое время. Медики подозревали, что у него может быть инфаркт, но этот диагноз не подтвердился.

Ранее Александр Панкратов-Черный раскрыл тайну происхождения его фамилии.