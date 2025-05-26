Актера сериала «След» Андрея Хабарова заочно осудили на 9 лет за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил актера к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным за распространение фейков о ВС РФ. Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции или с момента задержания Андрея на территории РФ.

В 2022 году актер публично осудил СВО и уехал в Грузию. Тогда же против него возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин осудил федеральный канал за показ фильма с Данилой Козловским. Подробности читайте в этой новости.

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