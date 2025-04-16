Глава ФПБК Бородин осудил Первый канал за показ фильма с Данилой Козловским

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил Первый канал за показ фильма с актером Данилой Козловским. Он отметил, что у канала странная политика в отношении звезд с «неоднозначной позицией». Об этом он сообщил порталу «Страсти».

В СМИ появились новости, что спустя несколько лет отсутствия на экраны возвращается Козловский. 19 апреля ожидается премьера киноленты «Викинги», в которой Данила сыграл князя Владимира. Узнав об этом, Виталий Бородин не удивился. По его мнению, на Первом канале часто показывают артистов, которые негативно высказываются о стране.

«Слушайте, они и Пугачеву там показывают, и Орбакайте у них появляется. А Козловский буквально недавно с Пугачевой встречался, она его не постеснялась даже опубликовать у себя на странице. О чем тут можно говорить? Первый канал поддерживает Пугачеву во всех делах и других людей с неоднозначной позицией. А Козловский, напомню, поддерживал террориста Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Соответственно, какие могут быть выводы? Если для Первого канала это нормально, значит, у них какие-то свои взгляды на повестку и русофобов. Я не удивлюсь, если на Первом канале снимут целую программу о Пугачевой, чтобы ее оправдать, сделать из нее героя», - заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что другие каналы не показывают эмигрантов и не определившихся с позицией звезд. Однако пока бороться с Первым каналом организация не будет. Виталий Николаевич считает, что и без того люди все понимают и уже меньше смотрят телевизор.

«Мы считаем, что вот этих всех людей возвращает исключительно Первый канал. Обратите внимание, что другие каналы их практически не показывают. В основном Первый канал взял на себя такую ответственность. А самое главное, что руководство никогда не будет объяснять нашему обществу, зачем они это делают. Мы, наверное, будем за этой картиной наблюдать пока. Никаких действий предпринимать не будем. Но я так скажу — люди все помнят, Интернет все помнит. И люди сегодня, слава богу, все научились смотреть не телевизор», - поделился Виталий Бородин.

Напомним, что Козловский судился с Бородиным из-за обвинений в экстремизме. В феврале актер объявил, что суд вынес решение в его пользу. Однако Виталий Николаевич заверил — разбирательства еще не окончены.

«Суды у нас не закончены. У нас еще будет Верховный суд. Сейчас мы ждем, когда назначат дату. Поэтому Козловский рано говорит, что поставил точку, и делает какие-то выводы», - отметил Бородин.

Ранее Виталий Бородин высказался о новых песнях Аллы Пугачевой.