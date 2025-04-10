Агрессивный и вооруженный мужчина ворвался в одну из российских школ

Утром 10 апреля в одну из школ Челябинска ворвался мужчина с ножом предположительно в состоянии наркотического опьянения. Учителям удалось задержать молодого человека.

По данным Telegram-канала Ural Mash, неадекват сломал турникет и побежал на детей в школе микрорайона Новосинеглазово. Возможное ЧП предотвратили учителя ОБЖ и физкультуры: мужчины скрутили неадеквата и держали лицом в пол до приезда полиции.

Как сообщает Life.ru cо ссылкой на Telegram-канал SHOT, нападавшему — 25 лет. Ранее он был учеником данной школы.

Сотрудники правоохранительных органов вывели неадеквата из учебного заведения. Детей вернули в классы, занятия продолжаются.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика. Тело ребенка было найдено на детской площадке.

Также мы писали, что в Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу из-за буллинга.