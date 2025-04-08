Называла жирным: пятиклассник пронес в школу нож и напал на буллившую его одноклассницу

В Новом Уренгое пятиклассник пронес в школу нож и напал на одноклассницу. По данным Telegram-канала Baza, причиной стал буллинг из-за лишнего веса.

Сообщается, что 7 апреля мальчик пришел на уроки с ножом в кармане. Перед занятиями он поссорился с другими учениками. Предварительно, дети обзывали его и называли жирным. Из-за конфликта школьник хотел уйти, но в дверях встала одноклассница. Тогда он ударил ее ножом.

Остановить мальчика попытался охранник, однако в итоге он пострадал. Мужчину пырнули ножом в шею. После этого сотрудник школы поспешил нажать тревожную кнопку.

Пятиклассника задержали. На допросе он рассказал, что его травили из-за полноты. Больше всего смеялась одноклассница, которую он и ударил ножом. Девочка не пострадала благодаря зимней куртке.

Возбуждено два уголовных дела за халатность и выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Нападавшего отправили в психоневрологический диспансер.

Ранее в Подмосковье 10-летний мальчик пострадал, играя в игру из сериала «Игра в кальмара».