Аферисты обманули российского летчика-космонавта на 10 млн рублей

Аферисты обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, злоумышленник регулярно звонил космонавту в период с 15 по 20 декабря, представляясь сотрудником полиции. Поверив мошеннику, Тюрин оформил кредит на 10 млн рублей и перевел все деньги на якобы безопасный счет. Через некоторое время Тюрин понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Известно, что летчик-космонавт Тюрин получил звание Героя России в 2003 году. Суммарно он совершил три полета и провел в космосе порядка 530 дней.

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