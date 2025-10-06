Абитуриентку подергали за ресницы и заставили умыться во время экзамена

В Китае экзаменаторы подергали абитуриентку за ресницы, усомнившись в ее красоте. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время экзамена на факультет телеведущих комиссия 5 раз попросила девушку умыться, чтобы проверить, использует она косметику или нет. Кроме того, один из экзаменаторов подергал ее за ресницы: он захотел убедиться, что они настоящие. В результате абитуриентка опубликовала детские фотографии, подтверждающие естественную красоту.

Несмотря на пережитый стресс, девушка отлично справилась со вступительными испытаниями.

После того, как история попала в СМИ, местная жительница обрела внезапную славу. При этом она не планирует строить карьеру в шоу-бизнесе.

Ранее российского туриста не пустили в Китай из-за турецких штампов в паспорте. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Китае мужчина на электросамокате врезался в светофор и застрял в нем головой.