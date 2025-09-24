Мужчина на самокате влетел в светофор и застрял в нем головой
В Китае произошел необычный инцидент: мужчина на электросамокате врезался в переносной светофор и застрял в нем головой. Спасателям потребовалось 40 минут, чтобы освободить пострадавшего.
Подробности сообщает Oddity Central.
Дорожный инцидент произошел в городе Чэнду. Мужчина врезался во временный светофор и после удара застрял в нем непонятным образом. Голова оказалась зажатой внутри металлического корпуса.
Спасатели разрезали корпус, чтобы безопасно освободить голову. Мужчину доставили в больницу, он восстановился после травмы.
Инцидент вызвал волну обсуждения в интернете. Некоторые пользователи сравнили пострадавшего с супергероем Зеленым Фонарем.
«Это такая же редкость, как выиграть в лотерею», - шутят в Сети.
