Российского туриста не пустили в Китай из-за турецких штампов в паспорте
Российского туриста не пустили в Китай в рамках безвизового режима. Причиной отказа во въезде стали плохо читаемые турецкие штампы.
Об этом сообщает Tourdom.
Ранее пограничники отказывались пускать в страну россиян, которые проводили в Турции более 28 дней. Сейчас возникла другая проблема.
Мужчина из России трижды посещал Турцию с короткими визитами. Но штампы об этом плохо читаются. Выяснилось, что среди путешественников много таких, в чьих паспортах подобные оттиски. У некоторых нет выездного штампа.
«У турков вообще беда какая-то с краской: у меня тоже не видно год», - делятся в соцсетях туристы.
Отказы во въезде подтверждают туроператоры.
Отмечается, что сразу после введения безвиза проблем не возникало.
