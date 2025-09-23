Российского туриста не пустили в Китай из-за турецких штампов в паспорте

Российского туриста не пустили в Китай в рамках безвизового режима. Причиной отказа во въезде стали плохо читаемые турецкие штампы.

Об этом сообщает Tourdom.

Ранее пограничники отказывались пускать в страну россиян, которые проводили в Турции более 28 дней. Сейчас возникла другая проблема.

Мужчина из России трижды посещал Турцию с короткими визитами. Но штампы об этом плохо читаются. Выяснилось, что среди путешественников много таких, в чьих паспортах подобные оттиски. У некоторых нет выездного штампа.

«У турков вообще беда какая-то с краской: у меня тоже не видно год», - делятся в соцсетях туристы.

Отказы во въезде подтверждают туроператоры.

Отмечается, что сразу после введения безвиза проблем не возникало.

