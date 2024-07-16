Абитуриент пришел подавать документы в московский университет с автоматом

В Москве 20-летний абитуриент пришел в ВУЗ подавать документы с автоматом наперевес. Как выяснилось, он был электропневматический. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодой человек вел себя как обычно. Никаких угроз и требований от него не поступало. Он просто пришел в университет, чтобы поступить. Но зачем вместе с паспортом он взял с собой оружие – пока неизвестно.

Охрана учебного заведения, заметив подозрительного юношу, обратилась в полицию. На место прибыли оперативники и изъяли автомат. Отмечается, что он был похож на АК-74.

По факту случившего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве избили телеведущую Владу Голдберг. На девушку напал ее кавалер с палкой на детской площадке. Удары были нанесены по руке и лицу девушки.

Также недавно в Красноярском крае пьяная мать избила сына кочергой. Кроме того, женщина заставила его выпить средство для чистки плит.