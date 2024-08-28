Мечтавшая о детях женщина украла младенца из больничной палаты

В Новой Зеландии женщина, которая мечтала завести детей, украла из больницы чужую дочь. Об этом пишет The Sun со ссылкой на мать похищенного ребенка.

В 2014 году 40-летняя Элсдже Преториус забеременела третьим ребенком. Беременность протекла нормально, однако роды шли тяжело, и женщина была вынуждена согласиться на экстренное кесарево сечение, чтобы родилась ее дочь Надин. Преториус пришлось остаться в больнице, поскольку восстановление после операции шло нелегко, новорожденная была с ней.

По словам женщины, в их больничной палате был отдельный душ. В один из дней она покормила девочку, уложила ее спать и захотела быстро помыться. Преториус не переживала о безопасности Надин, но, вернувшись из душа, заметила, что младенца нет в кроватке.

«Я не могла дышать. Мне показалось, что на меня вылили ледяную воду», — вспомнила свои эмоции Преториус. Она призналась, что кричала на всю больницу, пока охрана не начала поиски.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить, что Надин из палаты вынесла Лони Марш. Эту женщину знал персонал больницы. Она периодически появлялась в здании, и все знали, что она очень хочет иметь детей. Через пару часов Надин обнаружили в доме Марш. Женщину арестовали, а ребенка вернули родителям.

Преториус отметила, что даже спустя десять лет после случившегося она никак не может избавиться от полученной психологической травмы.

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