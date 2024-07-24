Задушил голыми руками и разбил голову: в Магнитогорске раскрыли убийство женщины, тело которой выловили из реки

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магнитогорска по подозрению в убийстве дочери. Труп девушки выловили из реки неделю назад, передает СУ СК России по Челябинской области.

Следователи выяснили, что убийство было совершено еще в конце мая текущего года. Мужчина в ходе ссоры решил убить дочь и привел свой преступный план в исполнение. Сначала он задушил девушку голыми руками, а затем переместил ее в гараж, где уже разбил голову молотком. Тело погибшей предполагалось спрятать в реке.

Через несколько дней после расправы житель области вывез труп дочери из дома и выбросил в Урал. Неделю назад он был обнаружен. Личность убитой была практически сразу же установлена. Она числилась пропавшей без вести с того момента, как бесследно исчезла в конце весны.

Ранее в Красноярском крае раскрыли дело об убийстве из-за татуировки 27-летней давности. Жертва не смогла объяснить агрессору значение рисунка на теле.