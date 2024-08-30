85-летний российский пенсионер отправил в кому соседа по палате

В Свердловской области 85-летний пациент больницы отправил соседа по палате в кому, ударив его стулом по голове. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, накануне 79-летнему заслуженному тренеру по хоккею, у которого был диагностирован диабет, ампутировали пальцы на ногах. После операции пенсионер не мог уснуть и ходил по палате, чем мешал лежащему с ним в одном помещении пожилому мужчине, который в результате разозлился, взял табуретку и ударил соседа по голове.

В настоящий момент пострадавший находится в коме, врачи борются за его жизнь. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.

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