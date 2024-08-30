15-летняя школьница из Белгорода спасла потерявшего сознание отца

В Белгороде 15-летняя школьница спасла отца, когда он потерял сознание. Девочка является курсантом центра «Воин». Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава Белгородской области рассказал, что россиянина удалось спасти благодаря его несовершеннолетней дочери. Когда мужчине стало плохо, она не растерялась, не стала паниковать и самостоятельно провела сердечно-легочную реанимацию.

«Надеюсь, что отец поправится как можно быстрее. И [школьница] мне кажется, своими действиями дает пример не только детям, но и всем нам, взрослым. В любой самой сложной ситуации нужно быстро, профессионально делать то, что ты умеешь. И тогда мы справимся с любыми трудностями», - отметил Гладков.

По данным источника, сейчас с потерявшим сознание мужчиной уже все хорошо. Другие подробности его состояния не уточняются.

Напомним, что в середине августа Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину, что ситуация в Белгородской области ухудшается. 70% населения Шебекино было эвакуировано.

Ранее десантник Бато вывел из-под огня ВСУ 11 срочников в Курской области.