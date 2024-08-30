Медбрат дома престарелых чуть не изнасиловал 90-летнюю женщину

В американском штате Калифорния мужчина напал на пенсионерку с деменцией в доме престарелых и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает KTLA5.

По данным источника, 28-летний Джеймс Джоэл Гонзалес работал медбратом в доме для престарелых Royal Gardens в городе Камарильо. Во время ночной смены 15 октября 2020 года он зашел в комнату к одной из постоялиц, толкнул на кровать и попытался снять одежду. Пенсионерка смогла дать отпор, и злоумышленник ушел. Но сразу после этого Гонзалес отправился в крыло, где жили пациенты, которые страдают от деменции и болезни Альцгеймера. Там мужчина обнаружил 90-летнюю пенсионерку, заставил ее зайти в кладовку и предпринял попытку изнасиловать. Его прервали другие работники дома престарелых, которые заметили крики и стали стучать в кладовку.

Насильника арестовали на следующий день, когда он пытался скрыться от сотрудников полиции через дверцу для собаки. В тот же вечер его отпустили, он должен был переночевать в доме своих родственников. Преступника положили в одной комнате с шестилетней племянницей и ее подругой. Около пяти утра хозяева проснулись от криков и обнаружили, что Гонзалес избивает маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму.

В итоге против медбрата возбудили уголовное дело. Он отказывался признавать вину на основании невменяемости, однако 27 августа все же признался в попытке изнасилования. Теперь ему грозит 17 лет лишения свободы.

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