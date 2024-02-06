84-летний болельщик умер на стадионе в Казани после поражения «Ак Барса»

В Казани 84-летний болельщик умер на стадионе после поражения «Ак Барса» в домашнем матче. Клуб проиграл со счетом 1:4 «Сибири». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, пенсионер пришел посмотреть на игру 5 февраля. Знаменитый хоккейный клуб «Ак Барс» играл вместе с новосибирскими спортсменами и не смог у них вырвать победу. Уже после объявления результатов пожилому россиянину неожиданно стало плохо. У него прихватило сердце, и спасти его не удалось.

В пресс-службе Минздрава РТ изданию KazanFirst уточнили, что состояние пенсионера ухудшилось на парковке, куда она спустился после матча. Люди, заметившие его, сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики не успели приехать. Мужчина скончался.

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