82-летняя старушка рухнула с третьего этажа в шахту лифта в Иваново

82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта в Иваново. Подробности сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем на Инженерной улице. Бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину.

На место приехали пожарные совместно со спасателями. Они вытащили пострадавшую из шахты. Старушка в этот момент была в сознании, с ней поддерживали связь.

Пострадавшую передали медикам на спинальном щите. После ее госпитализировали в областную больницу.

Ранее в Люберцах вместе с пассажирами упал установленный несколько месяцев назад лифт. На седьмом этаже лифт начал подергиваться, а затем сорвался с третьего на нулевой этаж. Выяснилось, что жильцы дома регулярно жаловались на неисправности лифта, однако обслуживающая компания игнорировала обращения граждан. После произошедшего один из жильцов направился в полицию.

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