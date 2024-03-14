Пытали и обезглавили: старушку жесткого убили ради горсти монет и антиквариата

В Нижегородской области неизвестные жестоко расправились с 69-летней женщиной. Они отрубили пенсионерке голову и украли из ее дома антикварные ценности, передает Telegram-канал 112.

Жестокое убийство произошло в Ветлуге. В одном из частных домом был обнаружен труп пожилой женщины со следами насильственной смерти. У погибшей отсутствовала голова, а на теле виднелись побои. Руки у жертвы были связаны.

В доме у жительницы Нижегородской области хранится много антиквариата. По всей видимости, злоумышленники долго пытали пенсионерку, выведывая информацию о ценных вещах. Не все из этих предметов старины одинаково дорого стоили. Какие-то из них можно продать за миллионы, а что-то практически не представляет особой ценности.

Ранее в Дагестане молодого человека заподозрили в убийстве двух старушек топором. Мертвых женщин обнаружили в одном из сел республики.