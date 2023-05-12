76-летний сценарист фильма «Шизофрения» Евгений Козловский пострадал при пожаре в Москве

Сценарист фильма «Шизофрения» Евгений Козловский пострадал при пожаре в Москве. Об этом сообщает издание mk.ru.

Известно, что трагедия произошла вечером 11 мая. Тогда в квартире 76-летнего мужчины загорелся балкон. Площадь пожара была не такой большой: всего 2 квадратных метра. Однако мужчина все же получил отравление продуктами горения. Вот почему его экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Напомним, что Евгений Козловский — член союза кинематографистов РФ. Также он является автором сценариев таких культовых фильмов, как «Шизофрения», «Как живете, караси» и т.д.

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