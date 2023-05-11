Пятилетний мальчик с Камчатки отбил нападение нетрезвого отца с ножом

Пятилетний мальчик с Камчатки смог отбить нападение нетрезвого отца с ножом. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, 9 мая 37-летний мужчина много выпил и стал агрессивным. Все это привело к тому, что он схватил нож и попытался нанести удар по своему сыну. Тогда на помощь ребенку пришла его мама. Совместными усилиями им удалось остановить атаку мужчины. Родительница оттолкнула его и, воспользовавшись моментом, выбежала вместе с сыном из квартиры. Однако ранений, увы, избежать не удалось.

«Отец схватил кухонный нож и шесть раз попытался ударить мальчика», — сообщил инсайдер порталу РЕН ТВ.

По последним данным, ребенок получил несколько порезов груди и плеча. К счастью, пострадавшему оказали помощь в местной больнице, и теперь его здоровью ничего не угрожает.

На данный момент 37-летнего мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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