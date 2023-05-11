Ботинком в лицо: врач-гинеколог избила 19-летнюю блогершу во Владивостоке

19-летняя блогерша из Хабаровска приехала на своей машине во Владивосток, где попала в ДТП. Вторая участница происшествия, 58-летний врач-гинеколог не смогла стерпеть случившееся и с ноги ударила девушку в лицо. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

О том, как случилась авария, рассказала сама блогерша, Эльвира Бондаренко. По ее словам, навигатор указал выполнить разворот на перекрестке, что она и начала делать. В какой-то момент она остановилась, чтобы убедиться в отсутствии машин, но из-за слепой зоны не заметила внедорожник. На небольшой скорости она врезалась в колесо.

Отмечается, что от удара у внедорожника спустило покрышку, и лопнул диск. За рулем пострадавшего транспортного средства сидела врач-гинеколог. Она сразу же выпрыгнула из своей машины и начала выкрикивать нецензурные выражения посреди улицы.

«Я была в шоке, так как ни разу не была в ДТП. Разумеется, я сразу же попросила прощения и предложила вызвать наряд ДПС, потому что свою вину в аварии не отрицала», – признается Эльвира.

В один момент врач-гинеколог отошла к своему авто, чтобы оценить ущерб, а блогерша вернулась и села в свою машину. Эльвира попросила подругу, сидевшую на пассажирском сиденье, вызвать ДПС. Но вдруг раздался звук со стороны окна.

«Я повернула голову назад, и в этот момент прилетел удар большой силы с ноги. На вопрос – зачем это было сделано, разъяренная женщина заявила: «Мало тебе? Выходи, еще получишь», – рассказала блогерша.

После такого развития событий подруги вызвали скорую помощь, в это время мимо проезжал аварийный комиссар и остановился возле места ДТП. Девушка побежала к нему и пожаловалась на водительницу. Но женщина стала все отрицать. Тогда, по словам пострадавшей, она показала комиссару след от ее ботинка на лице.

Вскоре приехали медики и ДПС. После процедуры оформления блогерша направилась в отделение полиции, чтобы написать заявление на врача. Нападавшая тоже приехала в участок и свою вину уже не отрицала, а сказала, что совершила удар в состоянии аффекта.

Врачи выявили у пострадавшей сотрясение головного мозга, повреждение мягких тканей, контузию глаза, гематому глаза и дисторсию шейного отдела.

Из открытых источников информации удалось выяснить, что за рулем черного внедорожника была 58-летняя женщина, работающая врачом-гинекологом в одной из больниц Владивостока. Отзывы пациентов говорят, что это не первый случай ее хамского поведения.

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