Трое туристов пропали на Камчатке во время сплава на самодельном катамаране

На Камчатке трое туристов пропали во время сплава на самодельном катамаране «Быстрый удод». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы отправился в сплав по реке Камчатка 4 июля. Вместе с ним в самодельном катамаране находился 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова.

Сообщается, что Сергей уже имеет опыт плавания на самодельном катамаране.

«Быстрый удод» последний раз видели около острова Собачий. После этого связь с путешественниками оборвалась. Возможно, катамаран вынесло в Камчатский залив. Пока следов туристов не обнаружено.

До этого мы писали, что в Приморье нашли мертвым пропавшего во время плавания на сапе мужчины. На морскую прогулку он отправился с 35-летней Еленой - ее тело обнаружили в районе поселка Тавричанка Надеждинского района.