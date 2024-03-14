Тайно вывезла сына с места аварии: наследник известной писательницы сбил пять человек и сбежал за границу

Турецкие правоохранители объявили в розыск 17-летнего сына известной писательницы Эйлем Ток. Он сбил нескольких человек и сбежал за границу при помощи матери, передает издание Türkiye Newspaper.

Авария с участием молодого человека произошла в Стамбуле. Он, находясь за рулем дорогого внедорожника, сбил на островке безопасности пять человек, которые чинили квадрицикл. В результате наезда один человек погиб, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

После этого Ток тайно вывезла сына с места аварии, а затем улетела с наследником в Египет. Оттуда родственники полетели в США. Теперь министр юстиции Турции Йылмаз Тунч пытается добиться экстрадиции юношу на родину, где его ждет суд.

Ранее певец Леонид Агутин высказался о живущей в США дочери. Он пожалел, что наследница не знакома с русской культурой.