63-летний житель Бурятии вылил кипящее жаркое на голову жене. Об этом сообщает mk.ru.

В полицию поступила информация от медиков о травмах 62-летней местной жительницы. Как оказалось, россиянка получила ожоги в результате ссоры с супругом. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, в порыве злости схватил сковородку, на которой тушилось мясо, и вылил ее содержимое жене на голову.

Потерпевшая самостоятельно вызвала скорую помощь.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2017 году злоумышленник привлекался к ответственности за угрозу убийством супруги, однако тогда женщина его простила.

