Гость столичной кофейни вылил на бариста кипяток из-за несладкого чая

Гость одной московской кофейни вылил на бариста кипяток из-за несладкого чая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель столицы зашел в кофейню в пешеходном переходе. Он заказал чай, а после оплаты обнаружил, что ему дали несладкий напиток. Мужчина попросил исправить ситуацию, но в заведении сахара не оказалось.

Москвич поругался с молодой бариста, вылил ей на ноги кипяток и скрылся с места происшествия. Девушка получила ожоги обеих ног и обратилась за медицинской помощью.

Теперь в ситуации разбирается полиция. Стражи правопорядка заняты поисками мужчины.

Ранее мы писали, что совладелец Starbucks и Domino's Pizza Антон Пинский пробил себе голову в центре Москвы, врезавшись в фонарный столб. Мужчина смог дойти до ближайшего ресторана, где попросил вызвать бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали ему состояние после обморока и открытую рану головы. Антон Пинский отказался ехать в больницу, и медики обработали рассечение на месте.