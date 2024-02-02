Самолет из Петербурга в Хургаду пришлось посадить из-за дебоша на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге самолет, следующий в Хургаду (Египет) пришлось экстренно сажать сразу после взлета. Как сообщили журналисты, решение вернуться в аэропорт вылета принял экипаж авиакомпании.

Желанный отпуск прервался у двух девушек, которые переборщили с алкогольными напитками и неадекватно вели себя на борту. После того, как в самолет зашли правоохранители, одну из девушек пришлось буквально выносить на руках.

В итоге на дебоширок составили административные протоколы. Отмечается, что девушки пришли в себя только спустя сутки после задержания.

Ранее мы писали о том, что пьяный пассажир едва не сорвал вылет рейса Пермь — Сочи и пригрозил полицейскому. Отмечается, что мужчину задержали, а вылет задержался на полчаса.