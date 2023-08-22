57-летняя женщина обвинила таксиста в ограблении, но умолчала про изнасилование

В Подмосковье женщина рассказала, что ее изнасиловал и ограбил таксист. Все произошло 19 августа в Щербинке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 57-летняя жительница, ее муж и сын отдыхали в Химках. Вечером она неожиданно ушла в неизвестном направлении, прошла ночь, женщина появилась дома только утром.

Она рассказала мужу о том, что вечером возвращалась на такси, но водитель ее изнасиловал и отобрал у нее мобильный телефон. Женщина обратилась в полицию, но сообщила только об одном эпизоде преступления. Об изнасиловании она умолчала.

Отмечается, что после случившегося она находилась в нетрезвом виде и попала в реанимацию с подозрением на изнасилование. У нее зафиксировали множественные травмы.

Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области таксиста подозревают в изнасиловании школьницы в лесу. Все произошло с несовершеннолетней жительницей Кстова. Она подрабатывает официанткой в одном из кафе. В один из дней ученица познакомилась с частым гостем, который работает водителем такси. У них не было никаких отношений, просто здоровались, когда мужчина приходил в заведение.

Еще один похожий случай произошел в Магнитогорске. Там таксист весь вечер возил 16-летнюю девушку, а потом изнасиловал. Школьница после прогулки вызвала такси, после чего телефон разрядился. Она планировала быть дома через 20 минут, а оказалась только на следующее утро.